Очільники "Сумихімпрому" сформували кредиторську заборгованість товариства, залучаючи під заставу майна кредитні кошти. За ці гроші купили сировину за завищеними цінами.

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"Сумихімпром" назбирали боргових зобов'язань на 2 мільярди гривень

Фахівці з'ясували, що процедура санації підприємства, яку розпочали ще 9 років тому, не відповідає вимогам законодавства. Ба більше, борги ПАТ лише зростають. Таким чином, у "Сумихімпрому" уже назбиралось боргових зобов'язань на понад 2 мільярди гривень. Це фактично унеможливило законну приватизацію підприємства.

Зверніть увагу! Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає ув'язнення терміном від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Під час обшуків вилучили "чорнову бухгалтерію"

У фігурантів справи та на самому підприємстві провели обшуки та вилучили документи, зокрема, мовиться про чорнову бухгалтерію. На майновий комплекс "Сумихімпрому" наклали арешт.

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