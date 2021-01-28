У Києві хочуть відкрити підпільне казино у Будинку профспілок — розслідування

У Будинку профспілок, де під час Революції Гідності загинули люди, планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів. Він має ознаки підпільного казино.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Журналісти з'ясували, що Федерація профспілок віддала в оренду підвал приміщення ще у 2019 році. А договір розрахований на 10 років. Про це йдеться у відеоблозі "Таємниці Слідства".

Важливо "Злодію в законі" із Росії суд Києва допоміг зберегти українське громадянство – розслідування

Розслідувачі потрапили у майбутній покерний клуб. Там їх зустріч чоловік, який представився завідувачем закладу. Він розповів, що там, планують грати і на гроші – для цього будуть особливі VIP-кімнати.

Також на території клубу буде ресторан і кальян-зони. Відвідувачів VIP-кімнат обслуговуватимуть "свої" офіціанти.



Покерний клуб у Будинку профспілок зсередини / Скриншот з відео

Що кажуть орендарі

Втім, у Федерації профспілок та Всеукраїнській федерації спортивного покеру – органіазації, яка контролює цей вид спорту – запевняють, що там не гратимуть на гроші. Зараз її очолює Сергій Єфіменко.

Він запевняє, що там проводитимуть спортивні турніри. Єфіменко також пов'язаний із мережею Full House, яка і відкриває покерний клуб, кажуть журналісти.

! Покер визнали видом спорту в Україні у 2018 році.

Думка експертів

Експертка Агія Загребельська розповіла журналістам, що різниця між спортивним та азартним покером у тому, що люди не грають на гроші.

У спортивному покері немає грошових ставок: людина платить за участь у турнірі й потім або виграє, або програє. Якщо у спортивному покері гравець перемагає, він може отримати грошовий приз. Натомість в азартному покері гравець робить не одну грошову ставку.

В звичайному покері як азартній грі людина ризикує не тільки тим внеском, який вона зробила за участь у грі, але й може ризикувати взагалі всіма своїми грошима,

– зауважила експертка.



Легалізовані азартні ігри в Україні / Інфографіка 24 каналу

Довідка. У 2020 році Верховна Рада легалізувала гральний бізнес. Однак казино та гральні автомати можна розміщувати лише в готелях. Водночас Будинок профспілок готелем не є.

Раніше там вже намагалися відкрити інші розважальні заклади. Після низки скандалів, Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади у там недоцільно.

Дивіться повністю відеоблог "Таємниці Слідства":