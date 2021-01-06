Шмигаль доручив перевірити "підпільну вакцинацію" від COVID-19 в Україні
Денис Шмигаль доручив перевірити інформацію про нібито таємну вакцинацію українських політиків у клініці пластичної хірургії. Напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію, що українські парламентарі начебто вакцинувалися від коронавірусу незаконно ввезеним препаратом.
Відповідну перевірку здійснять Міністерство охорони здоров'я та Міністерство внутрішніх справ. Про це прем'єр-міністр Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі.
Актуально Це маячня, – Радуцький прокоментував "таємну вакцинацію" українських політиків
Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження,
– наголосив Шмигаль.
Що ще сказав глава уряду
- Він є прихильником вакцинації.
- Першу партію вакцини отримають лікарі, які рятують українців від COVID-19.
- Сам Шмигаль вакцинуватиметься у 2 або 3 чергу, коли вакцина вже надійде у клініки.
- За препарат глава уряду заплатить власні гроші.
- Наразі Україна очікує 1,9 мільйона доз від Sinovac Biotech.
- Жодна вакцина у нашій країні наразі не є сертифікована. Шмигаль наголосив, що "жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter