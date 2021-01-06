Денис Шмигаль доручив перевірити інформацію про нібито таємну вакцинацію українських політиків у клініці пластичної хірургії. Напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію, що українські парламентарі начебто вакцинувалися від коронавірусу незаконно ввезеним препаратом.

Відповідну перевірку здійснять Міністерство охорони здоров'я та Міністерство внутрішніх справ. Про це прем'єр-міністр Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі. Актуально Це маячня, – Радуцький прокоментував "таємну вакцинацію" українських політиків Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження,

– наголосив Шмигаль. Що ще сказав глава уряду Він є прихильником вакцинації. Першу партію вакцини отримають лікарі, які рятують українців від COVID-19. Сам Шмигаль вакцинуватиметься у 2 або 3 чергу, коли вакцина вже надійде у клініки. За препарат глава уряду заплатить власні гроші. Наразі Україна очікує 1,9 мільйона доз від Sinovac Biotech. Жодна вакцина у нашій країні наразі не є сертифікована. Шмигаль наголосив, що "жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження". Зверніть увагу! Політик Михайло Бродський у своєму блозі заявив, що українські політики нібито вакцинувалися незаконно ввезеною вакциною. Відбувалося це, за словами Бродського, вочевидь за сприяння Шмигаля.