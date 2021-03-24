В Одесі 24 березня затримали підозрюваного в підпалі авто співробітника слідчого ізолятора, який трапився ще у вересні 2020 року. Він у всьому зізнався, але свої дії пояснювати відмовився.

Підозрюваного затримали співробітники Малинівського відділення поліції в Одесі. Як саме вийшли на його слід – не повідомляють.

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Детальніше про підпал

Сам інцидент трапився 14 вересня, відтоді підозрюваного розшукували. Ним виявився житель Одеси, якому приблизно 20 років (народився у 2000 році).

Слідчі вважають, що він прийшов вночі на стоянку слідчого ізолятора на вулиці Люстдорфській і підпалив Mitsubishi. Тоді цим автомобілем користувався замісник керівника ізолятора з комунально-побутового забезпечення. Наскільки великою виявилась заподіяна шкода – невідомо.

Яке покарання можливе за такі дії

Правоохоронці оголосили юнаку підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Зараз зловмиснику обирають запобіжний захід. Йому загрожує від 3 до 15 років ув’язнення.