Влад Сорд придумав історію зі "своїм" Орденом Богдана Хмельницького: докази

Джерело:фейсбук Владлена Неклюдова
Підозрюваний у заворушеннях під Офісом Президента Влад Стафійчук (Сорд) запевняв, що його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Однак в мережі опублікували документ, який доводить, що він не отримував цієї нагороди.
Нардеп від "Слуги народу" Владлен Неклюдов звернувся до компетентних органів щодо ордену Сорда.
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Депутат отримав відповідь, що Сорда взагалі не нагороджували державними нагородами.
Тепер обставини "отримання" цієї так званої нагороди мають перевірити компетентні органи, зокрема на наявність в діях особи, яка носить державну нагороду та не має на це права, складу адміністративного правопорушення,
– написав Неклюдов.
Також політик звернувся до голови Нацполіції Ігоря Клименка з вимогою скласти відповідний протокол.
Депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник написав у фейсбуці, що Стафійчук не брав участі в боях за Іловайськ і не отримував орден.
Стафійчук, коментуючи інформацію про орден, зазначив в коментарях у фейсбуці, що це цілком може бути, враховуючи обставини його вручення. За його словами, "було б непогано докопатися, хто був відповідальний за роздачу орденів тоді".