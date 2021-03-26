Влад Сорд придумав історію зі "своїм" Орденом Богдана Хмельницького: докази

Підозрюваний у заворушеннях під Офісом Президента Влад Стафійчук (Сорд) запевняв, що його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Однак в мережі опублікували документ, який доводить, що він не отримував цієї нагороди.

Нардеп від "Слуги народу" Владлен Неклюдов звернувся до компетентних органів щодо ордену Сорда.

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Ордену не було

Депутат отримав відповідь, що Сорда взагалі не нагороджували державними нагородами.

Тепер обставини "отримання" цієї так званої нагороди мають перевірити компетентні органи, зокрема на наявність в діях особи, яка носить державну нагороду та не має на це права, складу адміністративного правопорушення,

– написав Неклюдов.

Також політик звернувся до голови Нацполіції Ігоря Клименка з вимогою скласти відповідний протокол.

Сорда звинуватили у тому, що він не воював за Іловайськ

Депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник написав у фейсбуці, що Стафійчук не брав участі в боях за Іловайськ і не отримував орден.

Колесник опублікував фото Сорда за 17 серпня 2014 року, коли, за його версією, він воював в Іловайську. Однак, як каже депутат, світлина зроблена на блокпосту між Донецькою та Дніпропетровською областю. Колесник додав відповідну геолокацію.

Чиновник прикріпив ще одне фото Сорда, яке зроблене на концерті. 7 вересня. Колесник стверджує, що саме тоді Стафійчук лежав в лікарні.

Що каже сам Сорд

Стафійчук, коментуючи інформацію про орден, зазначив в коментарях у фейсбуці, що це цілком може бути, враховуючи обставини його вручення. За його словами, "було б непогано докопатися, хто був відповідальний за роздачу орденів тоді".

Що цьому передувало