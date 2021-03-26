Влад Сорд придумав історію зі "своїм" Орденом Богдана Хмельницького: докази
Підозрюваний у заворушеннях під Офісом Президента Влад Стафійчук (Сорд) запевняв, що його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Однак в мережі опублікували документ, який доводить, що він не отримував цієї нагороди.
Джерело:фейсбук Владлена Неклюдова
Нардеп від "Слуги народу" Владлен Неклюдов звернувся до компетентних органів щодо ордену Сорда.
До теми Вікна ОПУ міг побити DZIDZIO, – Сорд і Геращенко "зійшлися" в ефірі
Ордену не було
Депутат отримав відповідь, що Сорда взагалі не нагороджували державними нагородами.
Тепер обставини "отримання" цієї так званої нагороди мають перевірити компетентні органи, зокрема на наявність в діях особи, яка носить державну нагороду та не має на це права, складу адміністративного правопорушення,
– написав Неклюдов.
Також політик звернувся до голови Нацполіції Ігоря Клименка з вимогою скласти відповідний протокол.
Сорда звинуватили у тому, що він не воював за Іловайськ
Депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник написав у фейсбуці, що Стафійчук не брав участі в боях за Іловайськ і не отримував орден.
- Колесник опублікував фото Сорда за 17 серпня 2014 року, коли, за його версією, він воював в Іловайську. Однак, як каже депутат, світлина зроблена на блокпосту між Донецькою та Дніпропетровською областю. Колесник додав відповідну геолокацію.
- Чиновник прикріпив ще одне фото Сорда, яке зроблене на концерті. 7 вересня. Колесник стверджує, що саме тоді Стафійчук лежав в лікарні.
Що каже сам Сорд
Стафійчук, коментуючи інформацію про орден, зазначив в коментарях у фейсбуці, що це цілком може бути, враховуючи обставини його вручення. За його словами, "було б непогано докопатися, хто був відповідальний за роздачу орденів тоді".
Що цьому передувало
- Під ОП 20 березня тривала акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Все почалось мирно, але потім переросло в безлад.
- Активісти розбили вікна будівлі, обмалювали її фарбами та закидали її фаєрами.
- Одразу після протестів затримали Стафійчука. Йому висунули обвинувачення у хуліганстві.
- За це Сорду загрожує до 7 років за ґратами.
- Наразі Сорду обрали запобіжний захід – його відправили під цілодобовий домашній арешт.
Поділитися новиною