Підозрюваному у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова Івану Приходьку 16 грудня таки продовжили арешт на 2 місяці. Раніше продовження запобіжного заходу було під загрозою через коронавірус у чоловіка.

Так, в останній день запобіжного заходу арешт таки вдалось продовжити. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у фейсбуці.

Раніше Підозрюваний у вбивстві Кирила Тлявова може вийти на волю через коронавірус

Термін запобіжного заходу для обвинуваченого збігав 16 грудня. За словами Венедіктової, прокурори 3 дні намагались залишити експоліцейського під вартою. Відтак арешт продовжили до 16 лютого 2021 року.

Які складнощі виникли через коронавірус у Приходька

Генпрокурорка зауважила, що минулого тижня Приходька госпітаталізували через COVID-19. Однак перед судовим засіданням 14 грудня обвинувачений відмовився від лікування без присутності адвоката. Наступного дня оцінити його стан було неможливо, тому що підозрюваний не дозволяв провести огляд.

До суду Приходька привезли конвоєм, однак засідання перервали через стан здоров’я. У підозрюваного була підвищена температура та тиск.

Прокурор просив відкласти засідання на 15 грудня, а не на 16 – останній день дії запобіжного заходу. Суд відмовив. Однак запобіжний захід продовжили. Приходько поки перебуватиме у спецпалаті, а потім повернеться до СІЗО.