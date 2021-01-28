Підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої продовжили запобіжний захід: що відомо
Шевченківський суд Києва продовжив на 60 діб тримання під вартою підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої. Волонтерку та ветеранку війни на Донбасі вбили 30 жовтня 2017 року.
Джерело: МВС України
Суд задовольнив клопотання Слідчого управління поліції Київської області.
До теми Суд відпустив 8 підозрюваних у причетності до вбивства Окуєвої
Відтепер 56-річний уродженець Дагестану буде перебувати під вартою у слідчому ізоляторі ще 60 діб,
– написали у повідомленні МВС України.
Підозрюваний у справі – Ігор Редькін
Зазначимо, що мовиться про Ігоря Редькіна. Саме його підозрюють у скоєнні низки злочинів у складі злочинного угруповання. Редькіну інкримінують також вимагання, шахрайство, умисне знищення майна та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.
Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої
- 30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва біля селища Глеваха під Києвом.
- Окуєва загинула, а Осмаєва поранили.
- Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні угруповання.
- У січні 2019 року поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у низці замовних вбивств, серед яких і вбивство Окуєвої.
- Серед них – 56-річний Ігор Редькін, якого підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої.
- Підозрюваним в організації вбивства, ймовірно, є Салах Хумаїдов родом з Чечні.
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