Шевченківський суд Києва продовжив на 60 діб тримання під вартою підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої. Волонтерку та ветеранку війни на Донбасі вбили 30 жовтня 2017 року.

Джерело: МВС України

Суд задовольнив клопотання Слідчого управління поліції Київської області.

До теми Суд відпустив 8 підозрюваних у причетності до вбивства Окуєвої

Відтепер 56-річний уродженець Дагестану буде перебувати під вартою у слідчому ізоляторі ще 60 діб,

– написали у повідомленні МВС України.

Підозрюваний у справі – Ігор Редькін

Зазначимо, що мовиться про Ігоря Редькіна. Саме його підозрюють у скоєнні низки злочинів у складі злочинного угруповання. Редькіну інкримінують також вимагання, шахрайство, умисне знищення майна та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої