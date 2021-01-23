Суд Харкова 23 січня обрав запобіжний захід орендарю будинку для літніх людей в Харкові В'ячеславу Кравченку. Підозрюваний перебуватиме під вартою протягом 2 місяців.

Рішення суду щодо Кравченка

Запобіжний захід одному з підозрюваних у пожежі в Харкові 23 січня обрав Київський районний суд Харкова, повідомляє 24 канал.

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Орендаря будинку для престарілих В'ячеслава Кравченка взяли під варту на 60 діб (до 21 березня) без можливості внесення застави.

Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей.

Що цьому передувало

За інформацією слідства, організатори будинку для престарілих не визначили людей, які мали забезпечувати пожежну безпеку, не призначили їх офіційно та документально. Крім того, вони не провели інструктажів з працівниками, не забезпечили будівлю засобами протипожежного захисту.

Прокурори просили взяти підозрюваного під варту без права внесення застави. Захист натомість пропонував цілодобовий домашній арешт або заставу.

Сам Кравченко на засіданні заявив, що Кравченко, що має "мало стосунку до цього всього", адже всім займалася його дружина. Він також не розуміє обставин, які призвели до трагедії. Підозрюваний погодився на співпрацю зі слідством, але попросив врахувати, що у нього є малолітня дитина та батьки похилого віку.

Після виступів адвокатів підозрюваний сказав, що хоче висловити співчуття родичам загиблих, і заплакав.

Кому ще оберуть запобіжний захід

власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат;

дружині орендаря — директорці приватного підприємства, яка фактично керувала закладом;

адміністратору, який координував роботу пансіонату, однак не працював там офіційно.

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