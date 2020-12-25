Керівника будинку дитини в Ізмаїлі Одеської області Віктора Проценка замість СІЗО відвезли до лікарні одразу після судового засідання. Попри рішення суду про перебування чоловіка в слідчому ізоляторі.

Ймовірний ґвалтівник дітей перебуватиме у медичному закладі під наглядом медиків та правоохоронців, оскільки кілька днів тому він нібито переніс операцію на серці. Про це повідомляє місцевий сайт Izmail.es.

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За тим, щоб Проценко не втік, слідкуватимуть поліцейські.

Що відомо про насильство та зґвалтування дітей в ізмаїльській лікарні

Як стверджують слідчі, керівник дитбудинку з червня 2018 року аж до серпня 2020 вдень та ввечері приводив до кабінету 3 дівчаток.

Заманював їх він іграми, частуванням солодощів чи переглядом мультфільмів.

Кожного разу після цих приємностей директор закладу нібито скоював щодо всіх трьох дівчат сексуальне насильство.

20 років керує дитбудинком

Про самого директора будинку дитини в Ізмаїлі відомо не багато. Він очолює заклад вже дуже довгий час.

Лише у вересні 2020 його почали підозрювати у скоєнні жахливих злочинів. Тоді одна зі співробітниць помітила ознаки сексуального насильства на статевих органах однієї з дівчат.

Жінка вказала на те, що саме Проценко ґвалтував дітей. Сам він провину не визнає.

Працював під час слідства

Згідно з рішенням суду, підозрюваний у скоєнні розбещення неповнолітніх та насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом перебуватиме під вартою 55 днів. Однак судді передбачили для нього можливість внесення 168 тисяч гривень застави.

Крім того, лише після обрання фігуранту справи запобіжного заходу його відсторонили від виконання обов'язків. Під час слідства він постійно продовжував працювати з дітьми.

Якщо провину директора визнають в суді, йому загрожує від 5 до 7 років тюрми.