Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової взяли під варту

14 березня 2021 , 20:34
Читать новость на русском

Джерело:

Фейсбук Юлії Усенко

Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини взяли під варту. За інформацією представниці Офісу генпрокурора, це 52-річний чоловік.

Про затримання повідомила начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко. За словами Усенко, підозрюваного затримали по "гарячих слідах".

Раніше На Херсонщині знайшли мертвою 7-річну Марію Борисову

Чоловік ховав тіло протягом часу пошуків

Весь цей час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки,
– написала Усенко у фейсбуці.

Убивство 7-річної Марії Борисової: коротко

  • Дівчинка зникла 7 березня у селі Щасливому, що на Херсонщині. Вона гралась з іншими надворі, а ввечері мати виявила, що Марійка зникла.
  • Протягом кількох днів тривали масштабні пошуки. До них долучилися поліцейські, нацгвардійці та волонтери.
  • 11 березня школярку виявили мертвою у сараї. Тіло було схованим у білий поліетиленовий мішок, зав'язаний стрічкою.
  • Дитину задушили та, ймовірно, зґвалтували.
  • 12 березня Марійку поховали.