Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової взяли під варту

Джерело:Фейсбук Юлії Усенко
Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини взяли під варту. За інформацією представниці Офісу генпрокурора, це 52-річний чоловік.
Про затримання повідомила начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко. За словами Усенко, підозрюваного затримали по "гарячих слідах".
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Весь цей час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки,
– написала Усенко у фейсбуці.
Убивство 7-річної Марії Борисової: коротко