Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової взяли під варту
Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини взяли під варту. За інформацією представниці Офісу генпрокурора, це 52-річний чоловік.
Джерело:Фейсбук Юлії Усенко
Про затримання повідомила начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко. За словами Усенко, підозрюваного затримали по "гарячих слідах".
Раніше На Херсонщині знайшли мертвою 7-річну Марію Борисову
Чоловік ховав тіло протягом часу пошуків
Весь цей час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки,
– напимсала Усенко у фейсбуці.
Новина доповнюється...
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter