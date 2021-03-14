Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини взяли під варту. За інформацією представниці Офісу генпрокурора, це 52-річний чоловік.

Про затримання повідомила начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко. За словами Усенко, підозрюваного затримали по "гарячих слідах".

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Чоловік ховав тіло протягом часу пошуків

Весь цей час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки,

– напимсала Усенко у фейсбуці.

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