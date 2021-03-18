Засунув тіло у мішок і зав'язав поясом: підозрюваний зізнався у вбивстві Марії Борисової
Підозрюваний зізнався у вбивстві 7-річної Марії Борисової. Чоловік розповів, що засунув тіло дівчинки у мішок та зав'язав його якимось шнуром і поясом.
Джерело:Фейсбук Ігоря Клименка
Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив: "ми відразу були впевнені, що взяли саме того, але він довго заперечував".
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Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому,
– розповів Клименко.
За словами правоохоронця, окремі люди намагаються вплинути на матір загиблої Марійки. Вони домагаються, щоб "вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і натомість звинуватила іншу людину"
"Таким чином набивати собі рейтинги і так цинічно використовувати горе людей заради хайпу – це речі поза межами мого розуміння", – наголосив Клименко.
Глава Нацполіції заявив, що чоловік мусить відповісти за цей "жахливий злочин".
"Підозрюваний залишається під вартою. Поліція збирає та належним чином оформляє доказову базу", – підсумував правоохоронець.
Допит підозрюваного: дивіться відео
Убивство 7-річної Марії Борисової: головне
- Марійка Борисова зникла у рідному селі Щасливе ще 7 березня. Спершу дівчинку намагалися знайти батьки. Згодом до пошуків доєдналися волонтери та правоохоронці. Загалом у пошуковій операції взяли участь понад 200 поліцейських.
- Тіло Марії знайшли 11 березня у сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. Поліцейські ще напередодні проводили там обшук, але нічого не виявили. Тоді правоохоронці ще шукали живу дитину, а не сліди злочину.
- Згодом поліцейські повідомили, що перед смертю дівчинку могли зґвалтувати.
- Спершу у правоохоронців було декілька підозрюваних. Серед них – навіть родичі Борисової. Голова села Щасливе навіть повідомив, що односельці дівчинки хочуть вчинити самосуд.
- 14 березня підозрюваного у вбивстві дівчинки взяли під варту. Це виявився 62-річний житель Щасливого, який навіть приятелював із батьком Марійки.
- Односельці розповіли, що чоловік і раніше поводився неадекватно. Коли випивав, сусіди його побоювалися.
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