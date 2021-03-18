Підозрюваний зізнався у вбивстві 7-річної Марії Борисової. Чоловік розповів, що засунув тіло дівчинки у мішок та зав'язав його якимось шнуром і поясом.

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив: "ми відразу були впевнені, що взяли саме того, але він довго заперечував".

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Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому,

– розповів Клименко.

За словами правоохоронця, окремі люди намагаються вплинути на матір загиблої Марійки. Вони домагаються, щоб "вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і натомість звинуватила іншу людину"

"Таким чином набивати собі рейтинги і так цинічно використовувати горе людей заради хайпу – це речі поза межами мого розуміння", – наголосив Клименко.

Глава Нацполіції заявив, що чоловік мусить відповісти за цей "жахливий злочин".

"Підозрюваний залишається під вартою. Поліція збирає та належним чином оформляє доказову базу", – підсумував правоохоронець.

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