Підозрюваний у вбивстві Марії Борисової відмовився давати свідчення

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової відмовився давати свідчення. Однак отримати безплатного захисника чоловік зовсім не проти.

Заступник начальника Головного управління Національної поліції Херсонщини полковник Микола Вербицький розповів, що підозрюваний має право не свідчити проти себе.

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Це цілком законно – право не свідчити проти себе йому дає стаття 63 Конституції України. Хоча від безплатного захисника "мовчазний злочинець" не відмовився,

– заявив Вербицький.