Підозрюваний у вбивстві Марії Борисової відмовився давати свідчення
Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової відмовився давати свідчення. Однак отримати безплатного захисника чоловік зовсім не проти.
Джерело:"Херсон типовий"
Заступник начальника Головного управління Національної поліції Херсонщини полковник Микола Вербицький розповів, що підозрюваний має право не свідчити проти себе.
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Це цілком законно – право не свідчити проти себе йому дає стаття 63 Конституції України. Хоча від безплатного захисника "мовчазний злочинець" не відмовився,
– заявив Вербицький.
Убивство 7-річної Марії Борисової: головне
- Марія Борисова зникла у селі Щасливе на Херсонщині ще 7 березня.
- Упродовж 4 днів дівчинку шукали приблизно 200 поліцейських, а також кінологи та волонтери.
- Тіло Марійки знайшли 11 березня у сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. Ймовірно, вбивця сподівався, що дівчинку не шукатимуть у місці, яке вже оглянули декілька разів.
- Підозрюваного у вбивстві Борисової жителя села Щасливе невдовзі затримали. Чоловік намагався перерізати собі вени, однак його встигли врятувати. Правоохоронці проситимуть для нього довічного позбавлення волі.
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