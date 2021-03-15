У вбивстві 7-річної Марійки Борисової підозрюють 52-річного чоловіка. Ймовірний зловмисник буцімто вже відсидів термін через зґвалтування хлопчика у селі Щасливе.

Дитина стала інвалідом

Багато років тому підозрюваний буцімто жорстоко познущався з хлопчика. Про це виданню розповів місцевий житель.

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Чоловік нібито покалічив дитину йоржиком для унітаза.

Цей хлопчик уже виріс. Він став інвалідом, у нього є психічне захворювання. Той нелюд відсидів термін за злочин і знову повернувся сюди. І живе в одному селі з цим хлопчиком,

– розповів місцевий мешканець.

У Щасливе підозрюваний приїхав з Росії

За даними видання, ймовірний вбивця приїхав на Херсонщину з Росії. Там він теж відбував покарання за "якийсь злочин".

"У нас тут стоять покинуті квартири, тож купити житло не важко. Вони купили квартиру у двоповерховому будинку", – пояснив співрозмовник.

Він додав, що у підозрюваного є 2 синів, які вчилися у місцевій школі. Втім, подорослішавши вони переїхали жити у Росію. Донька чоловіка вже заміжня, а дружина нібито від нього пішла.

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Пив разом з батьком Марійки

У селі кажуть, що підозрюваний – людина недобра. Він міг чіплятися до молоді та провокувати конфлікт.

Майже завжди був п'яний. Коли сильно напивався, то в нього була і біла гарячка. Ніде не працює, перебивається тимчасовими заробітками. З батьком Маші він не дружив, але разом вони теж випивали,

– заявив чоловік.

Він також додав, поліція обійшла багато квартир і будинків у селі. З'ясувалося, що у Щасливому, мовляв, проживають колишні ув'язнені, які відбували терміни за різні злочини.

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