Підозрюваний у вбивстві Марійки Борисової під вартою: з'явилися фото із суду

Джерело:Департамент карного розшуку
Чоловіка, якого підозрюють у звірячому вбивстві школярки на Херсонщині, взяли під варту. Прокуратура та слідство наполягатимуть на довічному терміні.
15 березня 62-річному чоловіку обрали запобіжний захід. Як розповіли у поліції, чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У 2005 році вийшов з в'язниці.
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Наразі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених:
Чоловік перебуватиме під вартою до 12 травня без можливості виходу під заставу.
Департамент карного розшуку також опублікував фотографію підозрюваного у момент затримання. На кадрі видно кров і порізи: чоловік намагався перерізати собі вени, аби уникнути покарання.
Чоловік намагався порізати собі вени
Заступник начальника Нацполіції в Херсонській області Микола Вербицький на пресконференції заявив: Марійку вбили того ж дня, коли вона зникла. Тобто це сталося 7 березня.
...судово-медичний експерт із впевненістю повідомив, що за всіма ознаками, що він побачив на трупі, смерть наступила саме 7 березня ввечері, коли пропала дівчинка,
– розповів Вербицький.
Однак дату смерті ще не підтвердили офіційно – призначена експертиза, і офіційно висновок ще не готовий.