Підозрюваний у вбивстві Марійки Борисової під вартою: з'явилися фото із суду

Чоловіка, якого підозрюють у звірячому вбивстві школярки на Херсонщині, взяли під варту. Прокуратура та слідство наполягатимуть на довічному терміні.

15 березня 62-річному чоловіку обрали запобіжний захід. Як розповіли у поліції, чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У 2005 році вийшов з в'язниці.

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За якими статтями судитимуть чоловіка

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених:

пунктом 2 частини 2 статті 115 – умисне вбивство малолітньої дитини

частини 4 статті 152 – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Чоловік перебуватиме під вартою до 12 травня без можливості виходу під заставу.

Департамент карного розшуку також опублікував фотографію підозрюваного у момент затримання. На кадрі видно кров і порізи: чоловік намагався перерізати собі вени, аби уникнути покарання.



Чоловік намагався порізати собі вени

Дівчинку вбили тоді, коли вона зникла

Заступник начальника Нацполіції в Херсонській області Микола Вербицький на пресконференції заявив: Марійку вбили того ж дня, коли вона зникла. Тобто це сталося 7 березня.

...судово-медичний експерт із впевненістю повідомив, що за всіма ознаками, що він побачив на трупі, смерть наступила саме 7 березня ввечері, коли пропала дівчинка,

– розповів Вербицький.

Однак дату смерті ще не підтвердили офіційно – призначена експертиза, і офіційно висновок ще не готовий.

Що відомо про підозрюваного

У вбивстві Марійки підозрюють її односельця – 63-річного чоловіка.

Він товаришував з батьком дівчинки і жив неподалік.

Генетична експертизи встановили обґрунтовану причетність зловмисника до вбивства дитини.

Раніше він притягався до кримінальної і адміністративної відповідальності.

Правоохоронці прийшли до зловмисника, коли той хотів перерізати вени. Однак йому встигли надати медичну допомогу.