Підозрюваний у вбивстві Марії Борисової був другом її батька

У вбивстві 7-річної Марії Борисової поліція підозрює 63-річного чоловіка. Він жив поруч із батьком дівчинки та був знайомий з родиною.

Про це на брифінгу 15 березня розповів начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олександр Прокудін.

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Підозрюваний спілкувався з батьками загиблої

З'ясувалося, що підозрюваний спілкувався і з батьком дівчинки, і з матір'ю. Прокудін зазначив, що чоловік жив поруч з батьком дитини та був його другом. Крім того, він жив і неподалік будинку, де мешкала Марія з мамою. Тому був знайомий із ними.

У поліції спростували чутки про затримання невинного

Глава поліції області спростував чутки місцевих жителів про те, що затримали невинного. За словами Прокудіна, чоловік залишив свою ДНК на мішку, в якому знайшли тіло дитини.

"Після того, як тіло Марії знайшли та були відомі висновки експерта, кримінальне провадження змінили із вбивства дитини на вбивство, пов'язане із сексуальним насильством та зґвалтування дитини", – розповів глава поліції Херсонщини.

Він уточнив, що лише за результатами експертиз чоловіку повідомили про підозру.

Підозрюваного притягували до відповідальності й раніше

Крім того, чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. А з в'язниці вийшов у 2005 році. Нещодавно зловмисник вчинив й адміністративне правопорушення.

Наразі слідство триває. Поліція поки не може сказати, де чоловік переховував тіло загиблої.

Зверніть увагу Підозрюваний у вбивстві Марії Борисової вже ґвалтував дитину у тому ж селі, – ЗМІ