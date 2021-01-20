Роздільнянський районний суд 20 січня мав оголосити вирок Миколі Тарасову, чоловіку, якого підозрюють у жахливому вбивстві школярки Дарії Лук'яненко. Втім, зловмисник зумів зірвати засідання суду.

Під час розгляду справи чоловік зізнався у вбивстві школярки, а також розповів моторошні подробиці розправи. Але сьогодні він раптом заявив про те, що "нікого не вбивав", повідомляє Odessa.Online.

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Після цього 21-річний Тарасов сказав, що сьогодні помре.

Незначні порізи

Виступивши із короткою промовою, під час якої підсудний розповів про те, що "поставить крапку у справі", він дістав лезо та почав швидко наносити собі поверхневі рани в області сонної артерії.

Втім, нанести собі серйозні рани він не зміг. До ймовірного вбивці підбігли правоохоронці, які схопили його за руки.

Зловмисника відправили до лікарні, де йому надали допомогу.

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Згодом його повернули до залу суду. Відтепер із ним перебувають двоє поліцейських.

Що відомо про вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко?