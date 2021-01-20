Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарії Лук'яненко показово порізав собі шию в суді: відео 18+
Роздільнянський районний суд 20 січня мав оголосити вирок Миколі Тарасову, чоловіку, якого підозрюють у жахливому вбивстві школярки Дарії Лук'яненко. Втім, зловмисник зумів зірвати засідання суду.
Під час розгляду справи чоловік зізнався у вбивстві школярки, а також розповів моторошні подробиці розправи. Але сьогодні він раптом заявив про те, що "нікого не вбивав", повідомляє Odessa.Online.
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Незначні порізи
Виступивши із короткою промовою, під час якої підсудний розповів про те, що "поставить крапку у справі", він дістав лезо та почав швидко наносити собі поверхневі рани в області сонної артерії.
Втім, нанести собі серйозні рани він не зміг. До ймовірного вбивці підбігли правоохоронці, які схопили його за руки.
Зловмисника відправили до лікарні, де йому надали допомогу.
Дивіться відео спроби самогубства Миколи Тарасова (18+):
Згодом його повернули до залу суду. Відтепер із ним перебувають двоє поліцейських.
Що відомо про вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко?
- 13 червня 2019 року школярка йшла на заняття у танцювальному гуртку в селі Іванівка Одеської області, але зникла.
- Пошуки дівчини тривали 6 днів. Окрім поліцейських, волонтерів та військових у них брав участь і сам Микола Тарасов.
- Згодом виявилося, що нібито розправився з дівчинкою 21-річний сусід загиблої. Він зізнався в тому, що душив постраждалу, роздягнув її та кинув тіло у вигрібну яму.
- З моменту затримання Тарасов перебуває у СІЗО.
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