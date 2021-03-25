Підозрюваній у справі "Приватбанку" обрали запобіжний захід

Джерело:Центр протидії корупції
Вищий антикорупційний суд 25 березня призначив запобіжний захід ще одній підозрюваній у справі "Привабанку". Мовиться про колишню начальницю департаменту міжбанківських операцій казначейства банку Надію Конопкіну.
Суд зобов'язав колишню працівницю "Приватбанку" внести заставу у розмірі 2,74 мільйона гривень. Конопкіну підозрюють у співучасті у розтраті 8,2 мільярда фінустанови.
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За даними слідства, посадовиця могла підробляти документи, усувати перешкоди для розтрати грошей і приховувати злочин.
У ЦПК наголосили, що коли за справу взялися правоохоронці, Конопкіну вирішили рятувати топпосадовці "Приватбанку". Вони навіть створити чат в одному з месенджерів з назвою "Звёзды спасения". Конопкіній пропонували "150 тисяч і посвідку на проживання у Братиславі".
До речі, коли ексзаступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко дізнався, що у Конопкіної можуть вилучити комп'ютер з доказами, запропонував їй "квитки у Відень".
У ВАКС наголосили, що тепер підозрювана зобов'язана дотримуватися процесуальних обов'язків:
Цих правил вона повинна дотримуватися до 25 травня 2021 року включно.