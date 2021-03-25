Вищий антикорупційний суд 25 березня призначив запобіжний захід ще одній підозрюваній у справі "Привабанку". Мовиться про колишню начальницю департаменту міжбанківських операцій казначейства банку Надію Конопкіну.

У чому підозрюють Конопкіну

Суд зобов'язав колишню працівницю "Приватбанку" внести заставу у розмірі 2,74 мільйона гривень. Конопкіну підозрюють у співучасті у розтраті 8,2 мільярда фінустанови.

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За даними слідства, посадовиця могла підробляти документи, усувати перешкоди для розтрати грошей і приховувати злочин.

Колишні колеги намагалися "врятувати" підозрювану

У ЦПК наголосили, що коли за справу взялися правоохоронці, Конопкіну вирішили рятувати топпосадовці "Приватбанку". Вони навіть створити чат в одному з месенджерів з назвою "Звёзды спасения". Конопкіній пропонували "150 тисяч і посвідку на проживання у Братиславі".

До речі, коли ексзаступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко дізнався, що у Конопкіної можуть вилучити комп'ютер з доказами, запропонував їй "квитки у Відень".

У ВАКС наголосили, що тепер підозрювана зобов'язана дотримуватися процесуальних обов'язків:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива або суду;

не залишати Дніпропетровську область без дозволу слідчого, детектива або суду;

повідомляти слідчого, детектива або суд про зміну місця проживання та роботи;

утриматися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі;

здати на зберігання до відповідних органів паспорт та інші документи, які надають право на виїзд за межі України.

Цих правил вона повинна дотримуватися до 25 травня 2021 року включно.

Коротко про справу "Приватбанку"