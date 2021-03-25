Підозрюваних у справі Шеремета відпустять, але перед ними мають вибачитись, – Дейнега

Волонтер Віталій Дейнега вважає, що обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета можуть відпустити. Щоправда, насамперед варто було б почати з вибачень.

Таку думку Дейнега висловив у програмі "6/9". Він також вважає, що можуть виправдати і одного з обвинувачених у цій справі Андрія Антоненка, а також активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення та побиття ексдепутата.

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Дейнега: Перед обвинуваченими мають вибачитись

Він вважає, що люди, які були на пресконференції, після якої посадили Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь, мають вибачитись.

Сказати вибачте. Як мінімум, мають вибачитись, бо людина побула за ґратами у своїй країні. Думаю, з вибачень було б непогано почати цю розмову,

– сказав Дейнега.

Чи посадять Антоненка

Волонтер наголосив, що не вірить, що Антоненка посадять і він буде довго сидіти. Крім цього, як додав Дейнега, Юлія Кузьменко перебуває під домашнім арештом, це ймовірно чекає й Андрія.

"Антоненка не відпустили, значить відпустять трохи пізніше. Реально, я вважаю, що його відпустять. Або з'являться якісь нові докази, або відпустять", – зазначив Дейнега.

Він також додав, що це саме і стосується справи Сергія Стерненка. На його думку, це питання часу, просто по Стерненку це триватиме довше.

Повний випуск програми "6/9": дивіться відео

Справа Шеремета: основне