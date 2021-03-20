Залишили під вартою: суд щодо підозрюваних у пожежі у домі престарілих у Харкові

Джерело:Інтерфакс-Україна
Київський райсуд Харкова 19 березня продовжив запобіжний захід 4 підозрюваним у справі про смертельну пожежу у будинку для літніх людей. Усіх залишили під вартою – без права внесення застави.
Про це повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Перший раз запобіжний захід підозрюваним обирали ще 23 січня.
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Кримінальне провадження розпочали за порушення встановлених законом вимог до пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.