Залишили під вартою: суд щодо підозрюваних у пожежі у домі престарілих у Харкові

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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Київський райсуд Харкова 19 березня продовжив запобіжний захід 4 підозрюваним у справі про смертельну пожежу у будинку для літніх людей. Усіх залишили під вартою – без права внесення застави.

Про це повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Перший раз запобіжний захід підозрюваним обирали ще 23 січня.

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Хто перебуває під вартою:

  • Власник приміщення – Славік Акопян.
  • Орендар – В'ячеслав Кравченко.
  • Його дружина, що здійснювала управління, – Ольга Кравченко.
  • Адміністратор – Ігор Мирончук.

Кримінальне провадження розпочали за порушення встановлених законом вимог до пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Що відомо про пожежу у будинку престарілих у Харкові: