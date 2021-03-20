Київський райсуд Харкова 19 березня продовжив запобіжний захід 4 підозрюваним у справі про смертельну пожежу у будинку для літніх людей. Усіх залишили під вартою – без права внесення застави.

Про це повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Перший раз запобіжний захід підозрюваним обирали ще 23 січня. До теми У Харкові виділили гроші постраждалим у пожежі в будинку престарілих Хто перебуває під вартою: Власник приміщення – Славік Акопян.

Орендар – В'ячеслав Кравченко.

Його дружина, що здійснювала управління, – Ольга Кравченко.

Адміністратор – Ігор Мирончук. Кримінальне провадження розпочали за порушення встановлених законом вимог до пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Що відомо про пожежу у будинку престарілих у Харкові: Пожежа сталась 21 січня на другому поверсі незареєстрованого будинку престарілих "Золотий час".

Внаслідок пожежі загинуло 16 людей, а ще 11 – постраждали.

Адміністратора, орендаря та його дружину, а також власника будинку для літніх людей взяли під варту.

22 січня затриманим оголосили про підозру.

Через трагедію у всіх будинках для літніх розпочали перевірки на дотримання правил пожежної безпеки.