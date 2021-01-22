Власнику готелю Arcadia Apartments повідомили про підозру за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3. Цей готель розташовується на вулиці Посмітного в Одесі та тут увечері 17 січня сталася смертельна пожежа.

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Його звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Як з’ясувало слідство, готель почав роботу у 2014 році та мав 30 окремих номерів. Однак жодних юридичних підстав і дозвільних документів на це не було. У прокуратурі підкреслюють, що підозрюваний надавав тимчасове житло в готелі з метою отримання незаконного прибутку.

Крім того, чоловіка звинувачують у тому, що пожежа виникла внаслідок помилок, яких він припустився:

не було змоги своєчасно погасити займання, оскільки в готелі не було віповідних засобів;

через недемонтоване горюче облицювання на шляхах евакуації відбулось швидке неконтрольоване розповсюдження вогню;

у приміщенні готелю були відсутніми засоби системи оповіщення про пожежу, внаслідок чого клієнтів своєчасно не сповістили про небезпеку.

Наразі до Приморського районного суду Одеси скерували клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо ж його вину доведуть, йому наразі загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють слідчі ацполіції в Одеській області. Хід розслідування перебуває на контролі у керівництва Одеської обласної прокуратури.

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