Пожежа на Посмітного в Одесі: власнику готелю повідомили про підозру – у чому його звинувачують
Власнику готелю Arcadia Apartments повідомили про підозру за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3. Цей готель розташовується на вулиці Посмітного в Одесі та тут увечері 17 січня сталася смертельна пожежа.
Підозра власнику готелю на Посмітного: деталі
Його звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
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Як з’ясувало слідство, готель почав роботу у 2014 році та мав 30 окремих номерів. Однак жодних юридичних підстав і дозвільних документів на це не було. У прокуратурі підкреслюють, що підозрюваний надавав тимчасове житло в готелі з метою отримання незаконного прибутку.
Крім того, чоловіка звинувачують у тому, що пожежа виникла внаслідок помилок, яких він припустився:
- не було змоги своєчасно погасити займання, оскільки в готелі не було віповідних засобів;
- через недемонтоване горюче облицювання на шляхах евакуації відбулось швидке неконтрольоване розповсюдження вогню;
- у приміщенні готелю були відсутніми засоби системи оповіщення про пожежу, внаслідок чого клієнтів своєчасно не сповістили про небезпеку.
Наразі до Приморського районного суду Одеси скерували клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо ж його вину доведуть, йому наразі загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють слідчі ацполіції в Одеській області. Хід розслідування перебуває на контролі у керівництва Одеської обласної прокуратури.
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Пожежа в готелі на Посмітного: головне
- Займання сталося на 2 поверсі 3 поверхової будівлі житлового будинку. Власне 2 поверх використовували як хостел.
- Крім 3 поверху, вогонь охопив і дах. Загальна площа вогню становила 1 500 квадратних метрів.
- У результаті 2 людини загинули та ще 3 потрапили до лікарні.
- Серед імовірних причин трагедії називають проблеми з електропроводкою.
- Зокрема, про те, що напередодні ремонтували проводку. Розповідають клієнти готелю. Також люди чули характерне тріскотіння.
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