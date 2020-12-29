Підозра Микитасю не пов'язана із розслідуванням корупційних злочинів, – поліція
Максиму Микитасю оголосили про підозру у вчиненні 2 тяжких злочинів – викраденні людини та вимаганні. У Нацполіції запевняють, що підозра не має нічого спільного із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.
Пояснення поліції щодо підозри Микитасю
Будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронного органу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, "відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим".
Тому, наголошують у поліції, публічно оприлюднена тільки частина доказів, які правоохоронці зібрали у межах досудового розслідування. Однак наявних доказів було достатньо для оголошення підозри Микитасю.
Поліцейські звертають увагу, що кримінальне провадження, де фігурує Микитась і яке розслідує Нацполіція, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, розслідування за якими проводять інші правоохоронні органи.
А також нагадують, що слідчий у справі діє самостійно, у його діяльність втручатися заборонено.
Національна поліція також закликає не маніпулювати інформацією, оскільки досудове розслідування триває. Проводять слідчі дії, санкціоновані прокуратурою та судом.
Оголошення підозри про викрадення Микитасю: що відомо
- Поліція провела обшуки у будинку Микитася. Також йому вручили підозру у справі про викрадення людини. За інформацією правоохоронців, Микитась був замовником злочину.
- У Києві 8 грудня група людей викрала співробітника юридичної компанії, яка надавала допомогу керівнику відомої будівельної фірми.Тоді ж автомобіль з викраденим знайшли, а 4 викрадачів затримали. Зловмисники змусили юриста написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.
- Наразі Микитась перебуває під нічним домашнім арештом, його підозрюють в махінаціях з житлом для Нацгвардії.
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