Максиму Микитасю оголосили про підозру у вчиненні 2 тяжких злочинів – викраденні людини та вимаганні. У Нацполіції запевняють, що підозра не має нічого спільного із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.

Пояснення поліції щодо підозри Микитасю

Будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронного органу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, "відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим".

Тому, наголошують у поліції, публічно оприлюднена тільки частина доказів, які правоохоронці зібрали у межах досудового розслідування. Однак наявних доказів було достатньо для оголошення підозри Микитасю.

Поліцейські звертають увагу, що кримінальне провадження, де фігурує Микитась і яке розслідує Нацполіція, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, розслідування за якими проводять інші правоохоронні органи.

А також нагадують, що слідчий у справі діє самостійно, у його діяльність втручатися заборонено.

Національна поліція також закликає не маніпулювати інформацією, оскільки досудове розслідування триває. Проводять слідчі дії, санкціоновані прокуратурою та судом.

Зверніть увагу! У Національному антикорупційному бюро України заявили, що кримінальне переслідування Микита викликає стурбованість через можливий тиск на нього як викривача у справі про розкрадання майна Національної гвардії.

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