Підлітки вирішили покататись: на Рівненщині авто влетіло у дерево – є жертви

13 березня 2021 , 13:01
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Джерело:

Поліція Рівненщини

У Рівненській області 12 березня трапилась страшна ДТП. Водій, якому було 16 років, влетів у дерево. На жаль він загинув, а інші діти в авто постраждали.

Аварія сталась ввечері між селами Антонівка та Нетреба у Вараському районі.

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Як виникла ДТП

Водій Audi А6 не вибрав безпечної швидкості руху, тому не впорався із керуванням і з'їхав з дороги та врізався у дерево. Підліток за кермом загинув на місці.

Що відомо про постраждалих

  • В автівці було 3 пасажирів, усі постраждали. Наразі вони перебувають в реанімації.
  • У 14-річної дівчини та 16-річного хлопця виявили політравму. У ще однієї 15-річної пасажирки діагностували відкриту черепно-мозкову травму та перелом ноги. Їй довелось ампутувати палець руки.
  • Усі троє дітей є школярами Малих та Великих Цепцевичів. перебувають у реанімації.

Чому неповнолітні їздили на машині

Попередньо відомо, що школярі вирішили покататись. Авто залежить родичу загиблого хлопця.

Слідчі розпочали досудове розслідування. Обставини з'ясовують.