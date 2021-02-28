Підлітки жорстоко побили дівчину в Кривому Розі: що кажуть лікарі

У дівчини з Кривого Рогу, яку напередодні жорстоко побили однолітки, підозрюють струс мозку. Вона перебуває у неврологічному відділенні міської лікарні.

Подробиці про інцидент розповіла мати потерпілої. За її словами, 26 лютого донька заплакана прийшла додому. Довелося переконувати її розповісти, що трапилося.

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Потерпіла – у лікарні

Школярка пояснила, що її побили однолітки, та сказала, що болить голова. Після цього мати з 15-річною донькою поїхали у поліцію, аби написати заяву на кривдниць.

Наступного дня стан дівчинки не покращився, вона скаржилася не лише на головний біль, а й на нудоту. Тож мати відвезла дитину до лікарні, де їй надають необхідну допомогу.

Що відомо про інцидент

Як повідомили у поліції, інцидент стався на території Металургійного району між ученицями 10 класу. 15-річна дівчина отримала легкі тілесні ушкодження.

Як пише "Перший міський", за кадром перебували ще і юнак, який знімав усе на відео. За попередньою інформацією, конфлікт між дівчатами спалахнув саме через хлопця.

Правоохоронці повідомили, що вдалося встановити особи всіх, хто брав участь у конфлікті. Вони вже відкрили кримінальне провадження щодо умисного завдання легких тілесних ушкоджень.