Підірвалися у відносно безпечній зоні, – журналіст про загибель 3 українських бійців

Джерело:Телеграм Андрія Цаплієнка
Під Новолуганським 14 лютого 3 українських захисників загинули, підірвавши на невідомому вибуховому пристрої. Трагедія трапилася у відносно безпечній зоні.
За словами журналіста, ймовірно, російські диверсанти перезамінували протитанкове мінне загородження край дороги, аби воно спрацювало й на людей.
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Диверсійно-снайперська війна набирає обертів на тлі спроби окупантів під виглядом навчань просунутись вбік позицій Збройних сил України,
– написав Цаплієнко.
Він наголосив, що на це вже не можуть заплющити очі спостерігачі місії ОБСЄ.