Підірвалися у відносно безпечній зоні, – журналіст про загибель 3 українських бійців

14 лютого 2021 , 14:21
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Джерело:

Телеграм Андрія Цаплієнка

Під Новолуганським 14 лютого 3 українських захисників загинули, підірвавши на невідомому вибуховому пристрої. Трагедія трапилася у відносно безпечній зоні.

За словами журналіста, ймовірно, російські диверсанти перезамінували протитанкове мінне загородження край дороги, аби воно спрацювало й на людей.

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Підрив стався у відносно безпечній зоні

Диверсійно-снайперська війна набирає обертів на тлі спроби окупантів під виглядом навчань просунутись вбік позицій Збройних сил України,
– написав Цаплієнко.

Він наголосив, що на це вже не можуть заплющити очі спостерігачі місії ОБСЄ.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу