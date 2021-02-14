Під Новолуганським 14 лютого 3 українських захисників загинули, підірвавши на невідомому вибуховому пристрої. Трагедія трапилася у відносно безпечній зоні.

За словами журналіста, ймовірно, російські диверсанти перезамінували протитанкове мінне загородження край дороги, аби воно спрацювало й на людей.

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Підрив стався у відносно безпечній зоні

Диверсійно-снайперська війна набирає обертів на тлі спроби окупантів під виглядом навчань просунутись вбік позицій Збройних сил України,

– написав Цаплієнко.

Він наголосив, що на це вже не можуть заплющити очі спостерігачі місії ОБСЄ.

Що відомо про підрив бійців ЗСУ на Донбасі

Трагічний інцидент трапився 14 лютого неподалік Новолуганського.

На невідомому вибуховому пристрої підірвалися українські військові.

На жаль, 3 українських захисників загинули.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу