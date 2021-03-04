На підході – жорсткий локдаун, – Шмигаль

В Україні почалася третя хвиля коронавірусу COVID-19. Хоча влада ввела адаптивний карантин та кольорові зони, ймовірно, доведеться повернутися до жорсткого локдауну.

Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що червона зона та жорсткий локдаун вже запроваджені в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирскій областях.

До теми Не варто жити в ілюзіях, – Шмигаль заявив про початок третьої хвилі COVID-19 в Україні

Водночас, за його словами, у зоні ризику перебувають Вінницька, Закарпатська та Тернопільска області. А також низка інших регіонів, які МОЗ віднесла до помаранчевої карантинної зони.

Це означає, що на підході може бути жорсткий локдаун. Коли більшість областей буде у червоній зоні, скоріш за все, доведеться повертатися до тої моделі локдауну, який Україна вже проходила,

– підкреслив Шмигаль.

"Дуже б не хотілося цього робити, тому треба все ж таки ще раз звернутися до свідомості громадян. Коронавірус нікуди не дівся, він є у всьому світі", – додав урядовець.

Прем'єр-міністр також зауважив, що початок вакцинації – це всього лише початок. Адже загалом цей процес по всьому світі може зайняти щонайменше 2 роки.

Він наголосив, що доведеться й надалі дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, аби вберегти себе та близьких. та не тішити себе ілюзіями, що "вакцина все врятує".

За яких умов буде локдаун

Як пояснив Шмигаль, конкуренція між країнами за вакцину є високою, до того ж – є її дефіцит. Тому не варто виключати, що будуть і четверта, й п'ята хвилі пандемії.

Глава уряду додав, що влада постарається максимально управляти адаптивним карантином. Проте якщо медична система буде перевантаженою, то просто не буде іншого виходу, окрім як локдауну.

"Ми будемо йти так, як йшли всі європейські країни. Іншого підходу світ не придумав. Ці кроки зрозумілі, ми будемо попереджати заздалегідь, не робитимемо цього раптомо", – запевнив він.

Зауважимо, що 17 лютого уряд знову продовжив загальнонаціональний карантин в Україні через коронавірус. Карантинні обмеження діятимуть щонайменше до 30 квітня 2021 року.