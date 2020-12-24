Дружина президента України Олена Зеленська заявила, що її чоловік не обговорював з нею свій другий термін. Вона переконана, що це знову може стати для неї сюрпризом.

Наразі Олена Зеленська не хоче налаштовувати себе на це. Таку думку вона озвучила в інтерв'ю виданню "Новое время".

До слова В Офісі Президента припустили, що Зеленський може піти на другий термін

"Щоб ми сіли з ним вдома і поговорили на тему "як ти думаєш, чи йти мені на другий термін?" – такої розмови не було. І я не думаю, що буде, навіть якщо він прийме таке рішення", – сказала перша леді.

За її словами, якщо Зеленський вирішить балотуватись знову, то значить, він відчуватиме, що не завершив щось розпочате.

Довідка. На початку своєї президентської каденції Володимир Зеленський переконував, що йде лише на один термін.

"За ці півтора року я змінила свій погляд на те, як це все працює. Зараз я хоча б розумію, що це таке. І мене це не так лякає", – додала вона.

Що каже сам Зеленський про свій другий термін

20 травня Володимир Зеленський під час своєї пресконференції заявив, що подумає над другим терміном президенства.

Він пояснив, що однієї каденції йому ймовірно буде замало, аби виконати всі свої обіцянки.