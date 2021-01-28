Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський визначиться з другим терміном наприкінці своєї каденції. За його словами, президент хоче реалізувати всі свої плани.

Джерело: "Новое время"

Голова ОП сказав, що про другий термін можна буде говорити тоді, коли стане зрозуміло, чи встиг Володимир Зеленський виконати обіцянки.

До теми Скромнішої людини годі й шукати, – Єрмак про те, чи змінився Зеленський

Для нього сьогодні немає нічого важливішого, ніж реалізація тих планів, які він собі поставив, з якими він йшов на вибори, і внутрішня оцінка себе. Він ніколи сам собі не пробачить, якщо те, що він пообіцяв, не зробить,

– заявив він.

За його словами, Зеленський – максималіст, йому хочеться, щоб позитивні зрушення і перемоги відбувалися щодня. Президент не терпить зради, не терпить непорядності.

Що казав сам Зеленський про другий термін

Про свою другу каденцію Володимир Зеленський заговорив під час своєї пресконференції 20 травня. Він заявив, що подумає над цим. Однієї каденції йому ймовірно буде замало, аби виконати всі свої обіцянки.

Перша леді Олена Зеленська раніше розповідала, що президент не обговорював з нею свій другий термін, це знову може стати для неї сюрпризом. Та додала – якщо Зеленський вирішить балотуватись знову, то означає, що не завершив щось розпочате.