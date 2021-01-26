Піде чи залишиться: що у "Слузі народу" кажуть про долю Дубінського

26 січня 2021 , 13:14
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Фракція "Слуга народу" ще не ухвалила жодних рішень щодо нардепа Олександра Дубінського. Наразі не розпочалося навіть голосування щодо 3 питань, які стосуються Дубінського.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що наразі їхня політична сила зосередилася на законодавстві.

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Поки що сьогодні ми сконцентрувалися на законодавстві, ухваленні законів, поки що ще навіть не розпочалося голосування за ті варіанти, які вчора озвучив голова фракції,
– наголосила Кравчук.

Про які варіанти мовиться

  • Виключення або не виключення Дубінського з фракції;
  • Зняття нардепа з посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

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