Піде чи залишиться: що у "Слузі народу" кажуть про долю Дубінського

Фракція "Слуга народу" ще не ухвалила жодних рішень щодо нардепа Олександра Дубінського. Наразі не розпочалося навіть голосування щодо 3 питань, які стосуються Дубінського.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що наразі їхня політична сила зосередилася на законодавстві.
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Поки що сьогодні ми сконцентрувалися на законодавстві, ухваленні законів, поки що ще навіть не розпочалося голосування за ті варіанти, які вчора озвучив голова фракції,
– наголосила Кравчук.
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