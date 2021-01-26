Піде чи залишиться: що у "Слузі народу" кажуть про долю Дубінського

Фракція "Слуга народу" ще не ухвалила жодних рішень щодо нардепа Олександра Дубінського. Наразі не розпочалося навіть голосування щодо 3 питань, які стосуються Дубінського.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що наразі їхня політична сила зосередилася на законодавстві.

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Поки що сьогодні ми сконцентрувалися на законодавстві, ухваленні законів, поки що ще навіть не розпочалося голосування за ті варіанти, які вчора озвучив голова фракції,

– наголосила Кравчук.

Про які варіанти мовиться

Виключення або не виключення Дубінського з фракції;

Зняття нардепа з посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Санкції проти Дубінського: що відомо

У США запровадили санкції щодо нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Політика підозрюють у "спробах вплинути на американські вибори".

Після введення санкцій Дубінський просив скликати засідання фракції "Слуги народу".

Глава фракції Давид Арахамія заявив, що ніхто не присвячуватиме санкціям проти Дубінського спеціальне засідання.

Українські ЗМІ повідомили: президент Володимир Зеленський просив Дубінського піти зі "Слуги народу", однак нардеп не послухав.



США ввели санкції проти українців / Інфографіка 24 каналу