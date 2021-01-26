Піде чи залишиться: що у "Слузі народу" кажуть про долю Дубінського
Фракція "Слуга народу" ще не ухвалила жодних рішень щодо нардепа Олександра Дубінського. Наразі не розпочалося навіть голосування щодо 3 питань, які стосуються Дубінського.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що наразі їхня політична сила зосередилася на законодавстві.
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Поки що сьогодні ми сконцентрувалися на законодавстві, ухваленні законів, поки що ще навіть не розпочалося голосування за ті варіанти, які вчора озвучив голова фракції,
– наголосила Кравчук.
Про які варіанти мовиться
- Виключення або не виключення Дубінського з фракції;
- Зняття нардепа з посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Санкції проти Дубінського: що відомо
- У США запровадили санкції щодо нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського.
- Політика підозрюють у "спробах вплинути на американські вибори".
- Після введення санкцій Дубінський просив скликати засідання фракції "Слуги народу".
- Глава фракції Давид Арахамія заявив, що ніхто не присвячуватиме санкціям проти Дубінського спеціальне засідання.
- Українські ЗМІ повідомили: президент Володимир Зеленський просив Дубінського піти зі "Слуги народу", однак нардеп не послухав.
США ввели санкції проти українців / Інфографіка 24 каналу
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