Чи піде уряд Шмигаля у відставку: у Зеленського відповіли
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В Офісі Президента переконані, що деякі позиції в уряді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля необхідно посилити. Щоправда, для відставки Кабміну потреби поки немає.
Джерело:"РБК-Україна"
Час для відставки Кабміну ще не настав. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Політик чітко наголосив, що уряд Шмигаля наразі не піде у відставку. За його словами, Кабмін ще не допрацював свою каденцію.
Однак Подоляк додав, що деякі позиції в уряді потребують посилення. Наприклад, радник відзначив, що наразі є дуже "розірвана галузева історія" щодо Міністерства енергетики. Зокрема, немає міністра.
Що відомо про ймовірну відставку уряду Шмигаля
- Протягом кількох місяців в ЗМІ з'являлась інформація про можливу відставку прем'єра та уряду. Однак офіційно це ніхто не підтверджував.
- Зокрема, навіть були чутки, що Шмигаля планують замінити на Вітренка.
- Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев запевнив, що колись Шмигаль точно піде у відставку, але не зараз.
- Шмигаль заявив, що наразі не знає, коли піде з посади.
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