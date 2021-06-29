Під Тернополем горить сміттєзвалище: рятувальники ліквідовують пожежу – фото

У селі Малашівці, що на Тернопільщині, 29 червня виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів. Вогонь охопив площу орієнтовно у 100 метрів квадратних.

Пожежа на сміттєзвалищі

Рятувальники зазначають, що залягання сміття в осередку загоряння – до 10 метрів. На місці події працюють два трактори та самоскид.

Читайте також Комунальники не прибрали: у Києві у дворі багатоповерхівки підпалили скошену траву – відео

За інформацією станом на 15:30, ліквідація пожежі на Малашовецькому сміттєзвалищі триває. Площа пожежі становить орієнтовно 100 квадратних метрів.

До гасіння пожежі всього залучено:

від ГУ ДСНС – 4 одиниці техніки та 16 людей особового складу;

від комунальних та інших служб – 5 одиниць допоміжної техніки.

Окрім цього, рятувальники організували безперебійну подачу води на гасіння шляхом її підвозу.



Під Тернополем горить сміттєзвалище / Фото ДСНС

Пожежі в Україні: останні новини

Київські рятувальники 28 червня ліквідували пожежу в автівці ВАЗ. Пожежа виникла просто посеред дороги. Внаслідок займання авто майже повністю згоріло.

У ніч на 28 червня у Миколаєві невідомі зловмисники підпалили дорожню техніку, яка ремонтувала Варварівський міст. Полум'я погасили співробітники ДСНС.

В одному з медичних центрів на Київщині, у місті Біла Церква, 25 червня сталася пожежа. Рятувальникам знадобилося понад 5 годин, щоб загасити вогонь.

До теми Невдало покурили на заводі: в Кам'янському майже згоріли 2 людини