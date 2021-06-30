Під Тернополем другу добу горить сміттєзвалище: фото

У селі Малашівці Тернопільської області 29 червня виникла пожежа на сміттєзвалищі. 30 червня рятувальники досі гасять вогонь

Деталі пожежі на сміттєзвалищі

Зранку 30 червня рятувальники досі ліквідовують пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Загоряння зберігається на площі 70 квадратних метрів.

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На місці події працюють 4 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників. Додатково залучили 8 одиниць техніки комунальників.



Під Тернополем другий день горить сміттєзвалище / Фото ДСНС



Пожежу ліквідовують 16 рятувальників / Фото ДСНС

Зауважимо, пожежа виникла на площі 100 квадрах метрів. На місце події виїхали 16 рятувальників. Вони організували безперебійну подачу води на гасіння шляхом її підвозу.

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