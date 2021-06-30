Деталі пожежі на сміттєзвалищі
Зранку 30 червня рятувальники досі ліквідовують пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Загоряння зберігається на площі 70 квадратних метрів.
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На місці події працюють 4 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників. Додатково залучили 8 одиниць техніки комунальників.
Під Тернополем другий день горить сміттєзвалище / Фото ДСНС
Пожежу ліквідовують 16 рятувальників / Фото ДСНС
Зауважимо, пожежа виникла на площі 100 квадрах метрів. На місце події виїхали 16 рятувальників. Вони організували безперебійну подачу води на гасіння шляхом її підвозу.
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