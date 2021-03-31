Янголи бувають: під Шумами військова медикиня витягла пораненого бійця з-під обстрілу

20 березня під Шумами у Донецькій області бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинули 4 українських бійців. Та жертв могло бути більше.

24-річна парамедикиня Світлана витягла пораненого захисника України з поля бою – просто з-під кулеметного вогню. Про це розповів військовий журналіст Ігор Левенок у фейсбуці.

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Під Шумами парамедикиня врятувала пораненого бійця з-під обстрілу

Світлана – реаніматологиня за фахом – могла б спокійно працювати у затишному медзакладі та будувати кар'єру, як зауважив журналіст. Або виїхати до Польщі, де лікарі заробляють більше.

Та натомість вона "місить багнюку у вологих окопах під Горлівкою" – разом з українськими воїнами.

30 березня під Шумами вона "просто виконала свою роботу" – "без жодних вагань кинулася рятувати хлопців, яких розстрілювали російські снайпери".

Думаєте, таке тільки у кіно показують? Як санітарка чи медсестра тягне бійця з поля бою? Ні, таке буває насправді, у центрі Європи, де війна триває вже восьмий рік!

– розповів Левенок.

Того дня Світлана "врятувала людське життя, ризикуючи власним". За мужність і героїзм командування частини представило парамедикиню до нагороди орденом Богдана Хмельницького.

"А кажуть, що янголів не буває... Бувають!!!"

Журналіст переказав розмову зі Світланою:

"То ви його врятували?"

"Та ні, я думала тільки, як би усе пошвидше зробити. Накласти турнікет і відтягнути його у безпечну зону".

"Але ж по вас стріляв ворожий кулеметник!"

"Так, мабуть... Я про це вже не думала".

"А якби ви не встигли накласти той турнікет?"

"Я не знаю що б було".

"Скільки ви важите?"

"48 кілограмів".

"А він?"

"А він – більше..."

"То ви його врятували, людина ж вижила!!!"

"Та ні, я просто зробила усе що змогла..."

У коментарі до посту Левенок додав, що подвиг Світлани вразив навіть досвідчених бійців.

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