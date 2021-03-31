Янголи бувають: під Шумами військова медикиня витягла пораненого бійця з-під обстрілу

Джерело:фейсбук Ігоря Левенока
20 березня під Шумами у Донецькій області бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинули 4 українських бійців. Та жертв могло бути більше.
24-річна парамедикиня Світлана витягла пораненого захисника України з поля бою – просто з-під кулеметного вогню. Про це розповів військовий журналіст Ігор Левенок у фейсбуці.
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Світлана – реаніматологиня за фахом – могла б спокійно працювати у затишному медзакладі та будувати кар'єру, як зауважив журналіст. Або виїхати до Польщі, де лікарі заробляють більше.
30 березня під Шумами вона "просто виконала свою роботу" – "без жодних вагань кинулася рятувати хлопців, яких розстрілювали російські снайпери".
Думаєте, таке тільки у кіно показують? Як санітарка чи медсестра тягне бійця з поля бою? Ні, таке буває насправді, у центрі Європи, де війна триває вже восьмий рік!
– розповів Левенок.
Того дня Світлана "врятувала людське життя, ризикуючи власним". За мужність і героїзм командування частини представило парамедикиню до нагороди орденом Богдана Хмельницького.
Журналіст переказав розмову зі Світланою:
У коментарі до посту Левенок додав, що подвиг Світлани вразив навіть досвідчених бійців.Світлана разом зі сержантом, який опинився поруч, пів сотні метрів тягла пораненого з відкритої місцевості й під кулями, і при цьому закрила його рани й зупинила кровотечу.
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