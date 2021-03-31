Янголи бувають: під Шумами військова медикиня витягла пораненого бійця з-під обстрілу
20 березня під Шумами у Донецькій області бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинули 4 українських бійців. Та жертв могло бути більше.
Джерело:фейсбук Ігоря Левенока
24-річна парамедикиня Світлана витягла пораненого захисника України з поля бою – просто з-під кулеметного вогню. Про це розповів військовий журналіст Ігор Левенок у фейсбуці.
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Під Шумами парамедикиня врятувала пораненого бійця з-під обстрілу
Світлана – реаніматологиня за фахом – могла б спокійно працювати у затишному медзакладі та будувати кар'єру, як зауважив журналіст. Або виїхати до Польщі, де лікарі заробляють більше.
- Та натомість вона "місить багнюку у вологих окопах під Горлівкою" – разом з українськими воїнами.
30 березня під Шумами вона "просто виконала свою роботу" – "без жодних вагань кинулася рятувати хлопців, яких розстрілювали російські снайпери".
Думаєте, таке тільки у кіно показують? Як санітарка чи медсестра тягне бійця з поля бою? Ні, таке буває насправді, у центрі Європи, де війна триває вже восьмий рік!
– розповів Левенок.
Того дня Світлана "врятувала людське життя, ризикуючи власним". За мужність і героїзм командування частини представило парамедикиню до нагороди орденом Богдана Хмельницького.
"А кажуть, що янголів не буває... Бувають!!!"
Журналіст переказав розмову зі Світланою:
- "То ви його врятували?"
- "Та ні, я думала тільки, як би усе пошвидше зробити. Накласти турнікет і відтягнути його у безпечну зону".
- "Але ж по вас стріляв ворожий кулеметник!"
- "Так, мабуть... Я про це вже не думала".
- "А якби ви не встигли накласти той турнікет?"
- "Я не знаю що б було".
- "Скільки ви важите?"
- "48 кілограмів".
- "А він?"
- "А він – більше..."
- "То ви його врятували, людина ж вижила!!!"
- "Та ні, я просто зробила усе що змогла..."
У коментарі до посту Левенок додав, що подвиг Світлани вразив навіть досвідчених бійців.
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