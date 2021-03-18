Перебуває під санкціями: завод Медведчука – Марченко в Росії хочуть модернізувати

Джерело:"Радіо Свобода"
Кум Путіна Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко збираються розширяти "Новошахтинський завод нафтопродуктів", який перебуває під санкціями. Там хочуть виробляти бензин Євро-5.
Як повідомили "Схеми", російська компанія "НЗНП Инжиниринг", бенефіціарним власником якої є Марченко, підписала з інститутом нафти та газу "Петон" угоду про початок будівництва 3 і 4 черги заводу.
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У пресслужбі "Петону" повідомили, що на заводі хочуть випускати бензин Євро-5. Термін реалізації проєкту – грудень 2023 року.
У липні 2020 року між заводом та "Петоном" підписали контракт на проєктування комплексу глибокої переробки нафти, а в грудні 2020 року відбувся перший офіційний захід.