Під резиденцією Зеленського протестують через підвищення тарифів: фото, відео

Поблизу резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі 25 січня відбувається протест. Люди вимагають знизити тарифи на газ.
Джерело: 24 канал
Акція відбувається мирно. За даними телеграм-каналів, правоохоронців є більше ніж протестувальників.
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Учасники акції кинули платіжки на газ під паркан резиденції Зеленського.
Чому ми повинні платити за транспортування газу, ми ж самі прокладали ці труби. Нехай краще Облгази заплатять нам за оренду землі, за те, що їх труби, як вони кажуть, лежать на нашій землі,
– наголосили протестувальники.
Мешканці міста Лубни, які приїхали на протест, заявили, що 26 січня повністю перекриють трасу "Київ – Харків", якщо президент їх не почує.
Протестувальники кинули платіжки під паркан Зеленського: відео
У Конча-Заспі протестують через тарифи на газ: відео
Акція протесту під резиденцією Зеленського / Фото Klymenko Time, PavlovskyNews, "Политика Страны"
Зверніть увагу! 25 січня у великих містах України знову спалахнули протести через тарифи на газ. Населення вийшло на вулиці у Києві, Львові, Чернівцях, а також на Полтавщині, Житомирщині та Херсонщині. Люди перекривали траси та протестували під стінами ОДА.