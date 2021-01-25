Під резиденцією Зеленського протестують через підвищення тарифів: фото, відео

Поблизу резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі 25 січня відбувається протест. Люди вимагають знизити тарифи на газ.

Джерело: 24 канал

Акція відбувається мирно. За даними телеграм-каналів, правоохоронців є більше ніж протестувальників.

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Протестувальники приїхали у Конча-Заспу

Учасники акції кинули платіжки на газ під паркан резиденції Зеленського.

Чому ми повинні платити за транспортування газу, ми ж самі прокладали ці труби. Нехай краще Облгази заплатять нам за оренду землі, за те, що їх труби, як вони кажуть, лежать на нашій землі,

– наголосили протестувальники.

Мешканці міста Лубни, які приїхали на протест, заявили, що 26 січня повністю перекриють трасу "Київ – Харків", якщо президент їх не почує.

Протестувальники кинули платіжки під паркан Зеленського: відео

У Конча-Заспі протестують через тарифи на газ: відео

Акція протесту під резиденцією Зеленського / Фото Klymenko Time, PavlovskyNews, "Политика Страны"

Тарифи на газ в Україні: головне

З нового року в Україні різко зросли ціни на газ. Це викликало обурення населення – люди вийшли на протести.

Через це уряд вирішив встановити граничну ціну на газ у розмірі – 6,99 гривні за кубометр.

Однак таке рішення діятиме лише під час карантину.

Кабмін також планує тимчасово обмежити ціну на розподіл газу. Очікується, що вона не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр.

25 січня у великих містах України знову спалахнули протести через тарифи на газ . Населення вийшло на вулиці у Києві, Львові, Чернівцях, а також на Полтавщині, Житомирщині та Херсонщині. Люди перекривали траси та протестували під стінами ОДА.



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