Під резиденцією Зеленського протестують через підвищення тарифів: фото, відео

25 січня 2021 , 17:37
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Поблизу резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі 25 січня відбувається протест. Люди вимагають знизити тарифи на газ.

Джерело: 24 канал

Акція відбувається мирно. За даними телеграм-каналів, правоохоронців є більше ніж протестувальників.

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Протестувальники приїхали у Конча-Заспу

Учасники акції кинули платіжки на газ під паркан резиденції Зеленського.

Чому ми повинні платити за транспортування газу, ми ж самі прокладали ці труби. Нехай краще Облгази заплатять нам за оренду землі, за те, що їх труби, як вони кажуть, лежать на нашій землі,
– наголосили протестувальники.

Мешканці міста Лубни, які приїхали на протест, заявили, що 26 січня повністю перекриють трасу "Київ – Харків", якщо президент їх не почує.

Протестувальники кинули платіжки під паркан Зеленського: відео

У Конча-Заспі протестують через тарифи на газ: відео

Акція протесту під резиденцією Зеленського / Фото Klymenko Time, PavlovskyNews, "Политика Страны"

Зверніть увагу! 25 січня у великих містах України знову спалахнули протести через тарифи на газ. Населення вийшло на вулиці у Києві, Львові, Чернівцях, а також на Полтавщині, Житомирщині та Херсонщині. Люди перекривали траси та протестували під стінами ОДА.

Тарифи на газ в Україні: головне

  • З нового року в Україні різко зросли ціни на газ. Це викликало обурення населення – люди вийшли на протести.
  • Через це уряд вирішив встановити граничну ціну на газ у розмірі – 6,99 гривні за кубометр.
  • Однак таке рішення діятиме лише під час карантину.
  • Кабмін також планує тимчасово обмежити ціну на розподіл газу. Очікується, що вона не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр.


Головне про тарифи на газ в Україні / Інфографіка 24 каналу