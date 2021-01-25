Під резиденцією Зеленського протестують через підвищення тарифів: фото, відео
Поблизу резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі 25 січня відбувається протест. Люди вимагають знизити тарифи на газ.
Джерело: 24 канал
Акція відбувається мирно. За даними телеграм-каналів, правоохоронців є більше ніж протестувальників.
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Протестувальники приїхали у Конча-Заспу
Учасники акції кинули платіжки на газ під паркан резиденції Зеленського.
Чому ми повинні платити за транспортування газу, ми ж самі прокладали ці труби. Нехай краще Облгази заплатять нам за оренду землі, за те, що їх труби, як вони кажуть, лежать на нашій землі,
– наголосили протестувальники.
Мешканці міста Лубни, які приїхали на протест, заявили, що 26 січня повністю перекриють трасу "Київ – Харків", якщо президент їх не почує.
Протестувальники кинули платіжки під паркан Зеленського: відео
У Конча-Заспі протестують через тарифи на газ: відео
Акція протесту під резиденцією Зеленського / Фото Klymenko Time, PavlovskyNews, "Политика Страны"
Тарифи на газ в Україні: головне
- З нового року в Україні різко зросли ціни на газ. Це викликало обурення населення – люди вийшли на протести.
- Через це уряд вирішив встановити граничну ціну на газ у розмірі – 6,99 гривні за кубометр.
- Однак таке рішення діятиме лише під час карантину.
- Кабмін також планує тимчасово обмежити ціну на розподіл газу. Очікується, що вона не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр.
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