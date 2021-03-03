"Заважає мова – геть до Ростова": під Радою мітингували проти законопроєкту Бужанського

Профільний комітет Верховної Ради 3 березня мав розглянути законопроєкт, який скасував би штрафи за обслуговування не державною мовою. Цього ж дня у центрі Києва зібралися активісти, які стали на захист мовного закону.

Відповідний законопроєкт №4638, який ініціював Максим Бужанський, Олександр Дубінський та ще понад два десятки інших нардепів, мав розглядати комітет гуманітарної та інформаційної політики. Він мав скасувати штрафи за не дотримання мовного закону, який вступив у силу 16 січня.

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Мітинг за мову у Києві

На акцію під назвою "Заважає мова – геть до Ростова" прийшли близько 50 осіб. Вони мали плакати в підтримку української мови, скандували відповідні гасла.



Плакати на мітингу / Фото з фейсбуку В'ятровича

В'ятрович у коментарі PavlovskyNews уточнив, що ці законопроєкти "грають на руку лише Росії і особисто Путіну". При цьому нардеп висловив упевненість, що голосування в парламенті за ці ініціативи буде заблоковано.

До акції на мить приєднався і нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко. Він не входить в профільний комітет, але потримав плакат і сказав "Слава Україні".

Зрештою, як повідомив на своїй фейсбук-сторінці Володимир В'ятрович, комітет не розглянув цей законопроєкт.

Мовний закон: що змінилося з 16 січня

Усі працівники закладів обслуговування зобов'язані надавати інформацію українською мовою.

Обов'язкове спілкування українською стосується усієї сфер послуг, зокрема: кав'ярень, ресторанів, перукарень, кінотеатрів та спортзалів.

За порушення закону передбачені штрафи – 5 100 – 6 800 гривень.

Втім важливо знати: карають порушників фінансово тільки у випадку повторного невиконання вимог закону.



Закон про мову, який діє від 16 січня / Інфографіка 24 каналу