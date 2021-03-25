Під стінами Офісу генпрокурора 25 березня відбулася акція проти звинуваченого у фінансуванні терористів Віктора Медведчука. Активісти запалили фаєри та димові шашки.

Що відбувалося під Офісом генпрокурора

Протестувальники зібралися об 11 годині ранку. Вони організували акцію-перформанс "Чому не сидить Медведчук?".

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Так, активісти поставили біля входу в Офіс генпрокурора манекен у куртці, шапці-вушанці та джинсах. На його обличчя прикріпили фото Медведчука, а на шию повісили табличку "Державний зрадник Медведчук В.В." У кишені куртки "Медведчуку" запхали гроші.

Акція під Офісом генпрокурора / Фото Владислава Соловйова для 24 каналу

Керівник київського осередку партії "Національний корпус" Тамарін Сергій заявив, що активісти хочуть дізнатися про перебіг справи Медведчука. Він наголосив, що всі багато чули про плівки та фінансування тероризму, однак політик досі залишається на волі.

Патріоти та ветерани сидять по дуже притягнутих справах, водночас повна безкарність для "своїх" Офісу генпрокурора. Це наша спроба привернути увагу до того, що українці чекають на дії спецслужб,

– заявив Тамарін.

Дивіться відео з акції проти Медведчука: