Жив мільйони років тому: під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра – фото

Біля Одеси в національному природному парку "Тузлівські лимани" виявили останки давньої невідомої тварини. Ідентифікувати її зможуть лише після проведення профільної наукової експертизи.

Про знахідку повідомив начальник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.

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Що відомо про знайденого звіра

За словами доктора біологічних наук, таємничим величезним звіром може бути мамонт або мастодонт (давні ссавці, які нагадували мамонтів і слонів), або ж інший вид "стародавнього жителя Причорномор'я".

Кістки належать тварині, яка жила мільйони років тому. Наразі точний її вік невідомий, його з'ясують вчені.

Останки знайшли на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей. Місце не вказую, щоб не було паломництва,

– написав Русєв.

Науковець закликав волонтерів та ентузіастів допомогти розібратися з цим питанням, адже попередні звернення екологів з аналогічними матеріалами до Одеського національного університету імені Мечникова і до Інституту археології НАН України "на жаль, не дали позитивних результатів".