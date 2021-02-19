Жив мільйони років тому: під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра – фото
Біля Одеси в національному природному парку "Тузлівські лимани" виявили останки давньої невідомої тварини. Ідентифікувати її зможуть лише після проведення профільної наукової експертизи.
Джерело:Фейсбук парку "Тузлівські лимани"
Про знахідку повідомив начальник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.
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Що відомо про знайденого звіра
За словами доктора біологічних наук, таємничим величезним звіром може бути мамонт або мастодонт (давні ссавці, які нагадували мамонтів і слонів), або ж інший вид "стародавнього жителя Причорномор'я".
Кістки належать тварині, яка жила мільйони років тому. Наразі точний її вік невідомий, його з'ясують вчені.
Останки знайшли на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей. Місце не вказую, щоб не було паломництва,
– написав Русєв.
Науковець закликав волонтерів та ентузіастів допомогти розібратися з цим питанням, адже попередні звернення екологів з аналогічними матеріалами до Одеського національного університету імені Мечникова і до Інституту археології НАН України "на жаль, не дали позитивних результатів".
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