Під Одесою прикордонники затримали нелегала з Туреччини: ховався між шинами – відео

29 червня 2021 , 14:46
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Джерело:

Південне управління Держприкордонслужби

У Чорноморському порту під Одесою прикордонники виявили нелегала, який ховався в кузові вантажівки. Він їхав із Туреччини, де його розшукують правоохоронці. Через Україну чоловік планував потрапити на територію Європейського Союзу.

Про це повідомили 29 червня. Зловмисник ховався в напівпричепі вантажівки, де везли автомобільні шини.

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Прикордонники виявили нелегала поміж шин: відео Держприкордонслужби

Куди цей чоловік їхав

  • Прикордонники отримали оперативну інформацію про спробу перевезти нелегала.
  • Тому вони одразу направили турецьку вантажівку на огляд.
  • У напівпричепі помітили чималий надріз тенту.
  • Ймовірно, саме через нього туди пробрався нелегальний мігрант.
  • У нього із собою були документи громадянина Туреччини.
  • Чоловік розповів, що хотів потрапити до Німеччини.
  • Іноземець, начебто, заплатив 1 200 євро організаторам своєї "подорожі".
  • Незадовго після цього, його посадили на зворотний рейс до Туреччини.

Нелегал із Туреччини в Чорноморському порті / Фото Держприкордонслужби 

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Автор: Олександр Марчак