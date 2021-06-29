Під Одесою прикордонники затримали нелегала з Туреччини: ховався між шинами – відео
29 червня 2021 , 14:46Читать новость на русском
У Чорноморському порту під Одесою прикордонники виявили нелегала, який ховався в кузові вантажівки. Він їхав із Туреччини, де його розшукують правоохоронці. Через Україну чоловік планував потрапити на територію Європейського Союзу.
Про це повідомили 29 червня. Зловмисник ховався в напівпричепі вантажівки, де везли автомобільні шини.
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Прикордонники виявили нелегала поміж шин: відео Держприкордонслужби
Куди цей чоловік їхав
- Прикордонники отримали оперативну інформацію про спробу перевезти нелегала.
- Тому вони одразу направили турецьку вантажівку на огляд.
- У напівпричепі помітили чималий надріз тенту.
- Ймовірно, саме через нього туди пробрався нелегальний мігрант.
- У нього із собою були документи громадянина Туреччини.
- Чоловік розповів, що хотів потрапити до Німеччини.
- Іноземець, начебто, заплатив 1 200 євро організаторам своєї "подорожі".
- Незадовго після цього, його посадили на зворотний рейс до Туреччини.
Нелегал із Туреччини в Чорноморському порті / Фото Держприкордонслужби