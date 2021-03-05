Під Одесою Huyndai на швидкості влетів у поліцейський Prius, є загиблий та постраждалі: відео

Джерело:поліція Одеської області
Жахлива аварія трапилася на трасі Одеса – Київ біля села Дачне ввечері 5 березня. У машину патрульних врізався Hyundai Sonata.
Внаслідок аварії загинув пасажир "корейця". Водій та ще двоє пасажирів Hyundai зазнали травм.
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Щоб витягти людей з машини, її довелося розрізати / Фото поліції Одеської області
Ніякої інформації щодо стану постраждалих на цей час немає. За фактом ДТП із загиблим та травмованими відкрили кримінальне провадження. Водія, якого суд визнає винним у вчиненні аварії, можуть покарати позбавленням волі на термін від 3 до 8 років із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.
Дивіться відео з місця жахливої аварії під Одесою: